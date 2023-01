EU: alle apps in de Play Store moeten in heel de EU te downloaden zijn

Applicaties die in de Google Play Store staan, zijn lang niet altijd in ieder land te downloaden. Dat gaat een soort van veranderen. Dit onder druk van de Europese Unie die zich hiervoor hard heeft gemaakt.

Apps in de EU

Google heeft onder druk van toezichthouders uit verschillende landen in de Europese Unie, wijzigingen aangekondigd voor de Google Play Store. Applicaties die in de EU beschikbaar zijn, moeten ook in heel de Europese Unie te downloaden zijn. Nu is dat nog niet het geval, omdat ontwikkelaars ervoor kunnen kiezen een geoblock toe te passen, waardoor bijvoorbeeld een dienst uit Zweden, niet in Nederland gedownload kan worden.

Google laat weten dat het concessies doet; waarbij Google de volgende stap zet. De applicatie is namelijk niet simpelweg met een download-knop te installeren, maar in plaats daarvan geeft Google je instructies, hoe je van land kunt wisselen en zo een app uit een ander land kunt downloaden.

Met de nieuwe stappen die zijn gezet, zal Google ook het gemakkelijker maken om contactgegevens van een app-ontwikkelaar te vinden. Verder zal Google transparanter zijn over prijzen van Google Flights, bijvoorbeeld over de toegestane handbagage en ruimbagage, en zal bij Google Hotels er meer transparantie geboden worden over de reviews.