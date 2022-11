‘Google Play Store begint met tonen advertenties in zoekresultaten’

Reclame is een bron van inkomsten voor veel bedrijven. Zo ook voor Google. Van de Google Play Store duiken nu screenshots op, waarin we reclame zien in de zoekresultaten. Wat kunnen we verwachten?

Reclame in Google Play Store

We kennen het al van Apple; reclame in de App Store. Het lijkt er volgens de laatste berichten opn dat Google dezelfde stappen wil nemen en reclame wil tonen in de Google Play Store. Dit blijkt uit screenshots die nu zijn verschenen, waaruit blijkt dat Google advertenties toont in de zoekresultaten in de app van de Google Play Store. In een nieuwe versie van de applicatie is deze reclame zichtbaar, maar dit is niet bij iedere gebruiker het geval. Het lijkt te gaan om een test.

In de zoekresultaten wordt reclame getoond voor verschillende games. Het zou gaan om spellen waar nog niet eerder naar toe is gezocht. De games in kwestie zijn Summoners War, Call of Duty en Fishdom Solitaire. Het is goed mogelijk dat dit een nieuwe feature is van de Google Play systeemupdate van november, waarbij wordt gesproken over een functie waarbij je makkelijker games en apps kunt ontdekken, die je mogelijk interessant zult vinden. Dit zou ook betekenen dat de suggesties in het zoekoverzicht steeds kunnen verschillen.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze reclame naar iedereen wordt uitgerold.