Google Play systeemupdate november 2022: dit is er nieuw

Een nieuwe maand, een nieuwe Google Play systeemupdate. Voor Android zal in de komende weken een nieuwe update uitgerold worden vanuit Google. Nu weten we de changelog van de Google Play systeemupdate van november 2022.

Google Play update november

De beveiligingsupdate van november voor Android is nog niet vrijgegeven, dat zal volgende week gebeuren. Wel is er nu een andere update vrijgegeven door Google. In de komende tijd zal een nieuwe Google Play systeemupdate verschijnen voor de verschillende Android-apparaten zoals smartphones en tablets. Iedere maand wordt door Google een nieuwe systeemupdate uitgebracht die op verschillende vlakken bugfixes, optimalisaties en verbeteringen brengt.

De Google Play systeemupdate wordt vanuit Google naar de toestellen gepusht. In principe ben je om die reden dan ook niet afhankelijk van de fabrikant tot deze de update uitrolt. Het kan echter wel enige tijd duren totdat iedere Android-gebruiker de update aangeboden krijgt. Je kunt dit handmatig controleren via de volgende stappen; Instellingen > informatie over de telefoon > softwaregegevens / Android-versie > Google Play systeemupdate. Wanneer er eentje gedownload kan worden, krijg je hier de melding van. Het is niet vreemd als je Android-apparaat één of twee maanden achterloopt.

Changelog

Maar wat brengt de nieuwe update van november? Google heeft de changelog van de Google Play systeemupdate gedeeld. We hebben hem hieronder voor je neergezet.

Account Management

[Phone] Allow supervised users that do not have time limit features enabled to make changes to the device clock.[2]

Google Play Store

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

Support

[Phone] Updated user education experience for new Android features.[2]

Wallet

[Phone] Allows merchants to create the GPay button dynamically to customize it.[2]

[Phone] API update to allow deep links to additional Google Wallet screens.[2]

[2] Available through Google Play services v44.22 updated on 11/03/2022

[3] Available through Google Play Store v33.0 updated on 11/07/2022