Google Play systeemupdate oktober 2022: dit is er nieuw

Elke maand komt er voor Android een nieuwe beveiligingsupdate uit. Niet alleen dat doet Google voor Android, maandelijks is er ook de Google Play systeemupdate. Die van oktober kun je vanaf nu verwachten, en wat er nieuw is, zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Google Play systeemupdate van oktober

Maandelijks wordt door Google de nieuwe Google Play systeemupdate uitgebracht voor Android. Anders dan bij beveiligingsupdates, worden deze niet verspreid door de fabrikant, maar deze worden gepusht vanuit Google. Het bedrijf pakt dergelijke momenten aan om een reeks fixes en optimalisaties door te zetten naar Android. Dit kan op allerlei vlakken zijn.

Deze maand heeft Google de volgende zaken met de update aangepakt.

Critical Fixes

[TV] Bug fixes for system management & diagnostics related services.[2]

Google Play Store

New Features to help you discover the Apps & Games you love. [3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation. [3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe. [3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

System Management

Updates to system management services that improve device performance, and network usage. [2]

[TV] A reminder dialog for pending system updates has been added.[2]

[2] Available through Google Play services v40.22 updated on 10/06/2022

[3] Available through Google Play Store v32.5 updated on 10/06//2022