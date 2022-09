Google voert wachttijd in voor beoordelingen Play Store

Google heeft een nieuwe wachttijd ingevoerd voor beoordelingen in de Google Play Store. Voortaan zullen deze niet direct meer zichtbaar zijn, om zo de strijd tegen misleidende apps aan te gaan.

Wachttijd voor app-beoordelingen

Recensies op apps die gegeven worden, werden tot nu toe in de Google Play Store direct geplaatst. Stilletjes heeft Google hierin wijzigingen doorgevoerd, zo meldt Mishaal Rahman op Twitter.

Hij is gestuit op een tekst over de Google Play Store, hierin staat dat er voortaan een wachttijd gebruikt van 24 uur. In die tijd wil Google de tijd nemen om misleidende beoordelingen te herkennen en deze vervolgens ook te verwijderen. Wel krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid de reacties vast te lezen en hier eventueel op te reageren. Ook deze zijn echter pas na 24 uur zichtbaar zijn.

Eerder werd door Google al besloten dat er andere zaken gingen veranderen rondom recensies. In de Google Play Store zie je bij een app en game voortaan alleen beoordelingen van gebruikers uit hetzelfde land. Tevens zie je alleen beoordelingen van gebruikers met een vergelijkbaar apparaat. Zo krijgen tablet-gebruikers geen beoordelingen van gebruikers met een Chromebook.