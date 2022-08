Opgepast: 32 malware apps gevonden in Play Store – verwijder deze van je telefoon

Met het enorme aanbod van de Google Play Store kan het zomaar zijn dat er malafide applicaties door de controle heen glippen. Dat is nu ook weer gebeurd, zo is ontdekt. Maar liefst 32 apps kun je maar beter zo snel mogelijk van je smartphone verwijderen.

32 malware apps

Er is een nieuwe malware gevonden op Android. Het gaat om applicaties die de malware en adware verspreiden. Deze Android-apps zijn of waren te downloaden uit de Google Play Store en dat is ook bijna 10 miljoen keer gebeurd. De apps deden zich voor als verschillende soorten tools; bijvoorbeeld als toetsenbord, voor bewerking, systeemoptimalisaties of iets anders. In feite was dat niet de reden om uitgebracht te worden, zo blijkt.

De 32 applicaties pushen opdringerige advertenties, laten je binnen een paar tellen abonneren op betaalde abonnementen en ook wordt ermee geprobeerd om social media accounts te hacken. De mal- en adware is gevonden door het antivirusteam van Dr. Web. Google heeft het merendeel van de applicaties verwijderd uit de Play Store, maar ze kunnen nog altijd geïnstalleerd staan op je smartphone. In sommige gevallen was het dermate kwalijke malware dat de telefoon volledig terug moest naar de fabrieksinstellingen om hem weer te kunnen gebruiken; waarmee de gebruiker dus ook alle gegevens van zijn telefoon kwijt is.

De collega’s van Bleepingcomputer hebben de apps op een rijtje gezet, die je maar beter zo snel mogelijk van je smartphone kunt verwijderen. Daarbij zijn ook Yoga – For beginner to advanced van Alhassan en Water Reminder van YPC Dev gevonden die niet enkel doen wat ze zeggen te doen.