Nederlandse politie weet FluBot-malware voor Android aan te pakken

De kans dat je een SMS in de afgelopen maanden hebt gekregen met een bericht over dat je de pakketbezorger hebt gemist, is best groot. Het was meestal een malafide link naar malware. De Nederlandse politie heeft deze malware nu kunnen onderscheppen.

FluBot aangepakt

De Nederlandse politie heeft een belangrijke stap gezet in de malware voor Android. Het cybercrime-team van de politie in Oost-Nederland heeft de verspreiding van de FluBot malware gestopt. Hiervoor heeft de politie samengewerkt met teams uit andere landen en met Europol. De FluBot malware was één van de snelst verspreidende mobiele malware en werkte alleen op Android-telefoons.

Bron foto: AVROTROS

De malware was te herkennen aan malafide sms’jes, waarbij de suggestie werd gewekt dat de SMS afkomstig was van een pakketbezorgdienst. Hierin stond een link, waarna malware gedownload kon worden. Deze kreeg toegang tot contactpersonen en zo werden anderen geïnfecteerd. Ook tal van andere persoonlijke gegevens konden met de FluBot malware bereikt worden.

Volgens de politie zijn met deze stap tienduizenden slachtoffers losgekoppeld van het netwerk en 6,5 miljoen spam-sms’jes voorkomen. Van de week kwam wel het nieuws naar buiten over een nieuwe vorm van malware, waarbij geprobeerd wordt om toegang te krijgen tot bankgegevens.