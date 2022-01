Meerdere malware-apps ontdekt in Samsung Galaxy Store

Enige tijd geleden kwam Huawei negatief in het nieuws omtrent kwaadwillende apps in de AppGallery. In de Samsung Galaxy Store, waar je applicaties kunt downloaden, zijn ook malware-apps opgedoken, die zich voordoen als iets anders.

Kwaadwillende apps in Samsung Galaxy Store

Op toestellen van Samsung kun je niet alleen de Google Play Store gebruiken voor het downloaden van apps. Je kunt hiervoor ook terecht in de Samsung Galaxy Store, voorheen Galaxy Apps. Het platform komt nu minder goed in het nieuws, omdat er verschillende applicaties zijn ontdekt die zich anders voordoen, dan wat ze daadwerkelijk doen. Het gaat om tenminste vijf malware-apps die aangeboden worden in de Galaxy Store. Klaarblijkelijk zijn ze onopgemerkt gebleven door de antivirussoftware van Samsung. Bij verschillende apps grijpt Google’s eigen software van Play Services wel in, om de gebruiker op de gevaren te wijzen.

Sommige applicaties vragen veel meer rechten dan dat ze nodig hebben. Zo is er een app die direct toegang wil hebben tot de volledige contactenlijst. Het gaat hierbij om de app Showbox, waarmee je volgens de informatie films en series kunt streamen. Een beveiligingsonderzoeker legt uit dat de apps het mogelijk maken dat schadelijke data gedownload en geïnstalleerd kan worden op een smartphone.

Eerder kwam Huawei al negatief in het nieuws nadat er malware in de AppGallery was opgedoken.

