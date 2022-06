Pas op: Google waarschuwt voor nieuwe Android en iOS-malware: Hermit

Hermit is de naam van een nieuwe malware die rondgaat onder Android- en iOS-apparaten. De nieuwe spyware zorgt ervoor dat tal van gegevens verzameld kunnen worden, zonder dat je dit doorhebt.

Hermit spyware

Nieuwe spyware gaat rond onder toestellen met Android en iOS, daarvoor waarschuwen Google en het beveiligingsbedrijf Lookout. Het lijkt zich te verspreiden via een SMS-bericht waarin gevraagd wordt om een app te installeren. In sommige gevallen zouden zelfs providers meewerken, de verbinding uitschakelen waarna er een SMS gestuurd wordt om de zogenaamde dataverbinding te herstellen met een app. Dit zou in Syrië gebeurd zijn; volgens Google zouden hierbij staatshackers actief zijn.

Echter gaat de spyware ook zonder hulp van de providers rond. In de SMS staat bijvoorbeeld dat gebruikers een app moeten installeren om weer controle te krijgen over je WhatsApp, Instagram of Facebook-account. Eenmaal de app geïnstalleerd, had de spyware alle mogelijkheden om alles te verzamelen.

Het verzamelen ging van bijvoorbeeld berichten, telefoongesprekken en foto’s tot aan inloggegevens met wachtwoorden. Omdat het een modulaire variant is, kan het zich aanpassen en zo ook beveiligingspatches omzeilen. Google laat weten dat de spyware door een commercieel bureau uit Italië is ontwikkeld. De spyware is sowieso verspreid in Italië, Kazachstan en Syrië, maar het is niet uitgesloten dat het ook in meer landen rondgaat.