Android beveiligingsupdate juli 2022: 33 kwetsbaarheden aangepakt

De nieuwste beveiligingsupdate voor Android is beschikbaar gesteld door Google. We zagen beveiligingsupdate juli al deze week beschikbaar komen voor de Galaxy S22-serie, nu komen we de details te weten van de update.

Beveiligingsupdate juli 2022

Google heeft de nieuwste beveiligingsupdate van deze maand vrijgegeven. Beveiligingsupdate juli 2022 liet even langer op zich wachten door de Amerikaanse feestdag op 4 juli. Nu is hij dus officieel online gezet door Google, waardoor we welke zwakke plekken zijn aangepakt in Android. In totaal gaat het om 33 kwetsbaarheden die aangepakt worden met de update.

Zoals met iedere beveiligingsupdate is niet elke zwakke plek, in elk toestel te vinden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde componenten, zoals het type processor dat in je smartphone of tablet is te vinden. Daarnaast heeft elk lek zijn eigen ‘ernst-niveau’, waarbij er verschillende kritieke lekken zijn, maar ook verschillende kwetsbaarheden met een hoge ernst. Tot slot wordt er nog onderscheid gemaakt tussen de Android-versie.

In de komende weken zullen verschillende smartphones en tablets de beveiligingsupdate van juli ontvangen. Samsung rolde deze update van de week al uit voor de Galaxy S22-serie. Krijg je de update binnen, dan ontvangen we graag een mailtje van je, samen met een screenshot!

