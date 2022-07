Android Update Bulletin week 26: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van juni zijn er nog aardig wat updates verschenen voor verschillende smartphones en apparaten. De Android-updates die in week 26 van 2022 zijn verschenen, hebben we voor je op een rijtje gezet in deze editie van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 26

Juli mag weliswaar begonnen zijn; verschillende fabrikanten hebben in de laatste week van juni nog een reeks updates uitgerold. Over verschillende updates hebben we reeds geschreven op DroidApp, maar misschien heb je een aantal updates gemist. Gelukkig hebben we ook deze week weer het Android Update Bulletin voor je klaargezet. Hier zie je precies welke toestellen en Android-apparaten in week 26 een update hebben mogen ontvangen.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Nokia

Nokia 7.2: beveiligingsupdate juni 2022

OnePlus

OnePlus Nord 2: beveiligingsupdate juni

OnePlus Nord: Android 12 met mei-patch

Samsung

Xiaomi