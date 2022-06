Google Play systeemupdate juni 2022: dit is er nieuw

Google heeft een nieuw overzicht gedeeld van de nieuwste Google Play systeemupdate. Met deze update van juni worden een aantal zaken aangepakt. De nieuwe functies zetten we op een rijtje.

Google Play systeemupdate van juni

Iedere maand wordt er door Google een nieuwe Android-beveiligingsupdate uitgebracht. Los daarvan verschijnt er voor Android ook maandelijks een Google Play systeemupdate; een update die door fabrikanten uitgerold moet worden. Google heeft nu de nieuwe details gedeeld over de Google Play systeemupdate van juni. Welke zaken worden hier aangepakt?

We zien verschillende verbeteringen die betrekking hebben op de Google Play Store. Andere zaken die met de update van juni aangepakt worden, hebben betrekking op kritieke fixes op het gebied van verschillende achtergrondzaken van Android. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Je krijgt de update eventueel aangeboden via de fabrikant van je smartphone. Eventueel kun je handmatig controleren en installeren, door naar de instellingen van je smartphone te gaan. Daar zoek je de software-status en druk je op de datum van de Google Play systeemupdate.

Changelog

Critical Fixes

[Auto, Phone, Tablet, TV, Wear OS] Bug fixes for account management, safety & emergency, and system management & diagnostics related services.[1][2][4]

Device Connections

[Phone, Tablet, TV] Add support for storing and sharing Thread network credentials.[4]

Google Play Store

Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times. [3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love. [3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation. [3]

New features to the Play Pass and Play Points programs. [3]

Enhancements to Google Play Billing. [3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe. [3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

Security & Privacy

[Phone] Support for shortcuts to the Password Manager.[2]

Utilities

[Phone] Updated Sync UI System with the latest Google Material design.[4]

System Management

Updates to system management services that improve device performance and stability & performance.[1][2]

Developer Services

New developer features for Google and third party app developers to support ads, and developer features related developer services in their apps.[1][2]

[1] Available through Google Play system update for June.

[2] Available through Google Play services v22.18 updated on 06/17/2022.

[3] Available through Google Play Store v30.3 updated on 06/17/2022.

[4] Available through Google Play services v22.21 updated on 06/13/2022.