De 3 beste sim-only aanbiedingen van juni 2022

Sim-only abonnementen hebben als voordeel dat je flink wat geld per maand kunt besparen. Dat voordeel kan nu nog meer zijn, dankzij sim-only aanbiedingen van juni 2022. We zetten de deals op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van juni

We hebben een nieuw overzicht voor je met de beste sim-only aanbiedingen van deze maand. In juni zijn er ook weer de nodige deals en voordeeltjes, en de 5 beste sim-only aanbiedingen van juni zetten we in dit overzicht op een rijtje.

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe kun je profiteren van een mooie aanbieding. Het zijn de ‘Buitenkansjes’ waarmee je extra voordeel krijgt. Heb je thuis Ziggo internet, dan krijg je nog 1000MB/SMS/minuten en een tv-pakket extra. Alles gaat bij Hollandsnieuwe uit één bundel en eventueel kun je voor 2,00 euro per maand extra onbeperkt bellen. De bundel met 10.000 MB/SMS/minuten kost je een tientje per maand. Tijdelijk bespaar je ook 20,00 euro op de aansluitkosten. Je maakt gebruik van het Vodafone-netwerk. – te bestellen bij Hollandsnieuwe

T-Mobile

Wil je graag bij T-Mobile een nieuw contract, dan zijn er de interessante GoGoGo-deals, aanbiedingen waarmee je leuk kunt besparen op de maandkosten. Allereerst betaal je geen 25,00 euro aansluitkosten. Voor een abonnement met 5G-toegang, 10GB internet en 120 minuten betaal je nu 16,50 euro per maand. Tussentijds kun je je abonnement omhoog en omlaag aanpassen. Zijn er meer mensen op hetzelfde adres met T-Mobile, of heb je T-Mobile Thuis, dan krijg je nog meer data en korting. – te bestellen bij T-Mobile

Ben

Bij Ben zijn de Dubbel Dikke Data-deals verlengd. Tot en met 26 juni krijg je de bundel met 10.000MB en 200 minuten/sms-berichten voor een bedrag van 10,00 euro per maand. De aansluitkosten van 20,00 euro vervallen tijdens de aanbieding. Je maakt met Ben gebruik van het T-Mobile netwerk. – te koop bij Ben

