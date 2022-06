Android Update Bulletin week 25: deze toestellen kregen updates

In het Android Update Bulletin van week 25 zetten we op een rijtje welke Android-apparaten bijgewerkt zijn met een nieuwe update. In de afgelopen week verscheen onder andere Android 12 als update, maar ook security-patches hebben we weer voorbij zien komen.

Android updates in week 25

DroidApp zet weer op een rijtje welke smartphones en andere apparaten zoals tablets een nieuwe update hebben mogen ontvangen. Ook in de afgelopen zeven dagen verschenen namelijk de nodige updates. Bijvoorbeeld bij de Nokia G20, die in een paar uur tijd twee updates kon binnenhalen. Gesorteerd per merk delen we hieronder het overzicht met welke toestellen een update hebben ontvangen.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Nokia

Nokia G20: Android 12 update, daarna juni-update

Samsung