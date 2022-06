Android Update Bulletin week 23: deze toestellen kregen updates

In de afgelopen week gaf Google de beveiligingsupdate van juni vrij voor Android. Die is inmiddels beschikbaar voor meerdere devices. Echter zijn er in week 23 meer updates uitgerold. De updates van deze week zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 23

Samsung begon vorige week al met de uitrol van beveiligingsupdate juni 2022 voor verschillende van haar smartphones en tablets. Niet alleen de Google-patch werd verspreid, ook de eigen Samsung patches zijn toegevoegd aan de update. In de afgelopen week zijn meer toestellen van de nieuwste security-patch voorzien, maar zien we ook nog andere updates die uitgerold zijn. Verder werd deze week bekend dat er voor de Galaxy A41 minder updates zullen verschijnen. Ditzelfde nieuws geldt voor de Galaxy A51 5G.

In week 23 van 2022 zijn er weer verschillende updates uitgerold. Zoals je van ons gewend bent, hebben we deze voor je verzameld in het Android Update Bulletin.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden!

Google

Nokia

OnePlus

OnePlus 8: beveiligingsupdate mei

OnePlus 8 Pro: beveiligingsupdate mei

Samsung