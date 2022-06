Samsung Galaxy A41 en Galaxy A51 5G krijgen minder vaak updates

Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in het updatebeleid voor twee van haar smartphones. De Samsung Galaxy A41 en de Galaxy A51 5G zullen minder vaak een update aangeboden krijgen vanuit de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Galaxy A41 en A51 5G met minder updates

In februari werd bekend dat de Galaxy A51 voortaan nog maar twee updates per jaar krijgt, waarbij het gaat om beveiligingsupdates. De 5G-versie werd hier niet expliciet genoemd. Dat is nu wel het geval. Voor de Galaxy A51 5G zal voortaan eveneens tweemaal per jaar een beveiligingsupdate verschijnen. Ditzelfde nieuws geldt ook voor de Galaxy S10 5G die in enkele regio’s verkocht werd. Eerder werd de updatecyclus al teruggeschroefd voor de Galaxy S9- en S10-serie.

Samsung heeft ook voor de Galaxy A41 wijzigingen aangekondigd in het updatebeleid. Hiervoor geldt eveneens dat er per jaar nog twee beveiligingsupdates zullen verschijnen. De smartphone verscheen in mei 2020 op de markt en wordt dus nu teruggeschroefd in het aantal updates. Het is niet bekend hoelang de A51 5G en Galaxy A41 nog totaal voorzien worden van updates.

