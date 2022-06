Samsung Galaxy A32 krijgt Android 12, camera-update voor Galaxy Z Fold 3

Er is goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy A32. De smartphone wordt bijgewerkt naar het nieuwe Android 12, samen met wat verbeteringen. Ook is er een update voor de Galaxy Z Fold 3.

Android 12 voor Samsung

De gebruikers van de Samsung Galaxy A32 hebben er even op moeten wachten, maar het moment is hier. De smartphone wordt bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie. Android 12 wordt vanaf nu uitgerold in Nederland. Samen natuurlijk met One UI 4.1, al blijft de security-patch op april staan, zo laat Bas ons weten. Hij meldt ook dat er in de changelog staat dat er een Always On Display toegevoegd is, maar dit blijkt slecht kopieer-plak werk te zijn, want dit is niet op het toestel te vinden.

Wel vinden we in de bijna 2,5GB grote update andere verbeteringen. Zoals het Kleurenpalet, waarbij de kleuren uit de achtergrond overgenomen worden in de interface. Ook zijn er verbeteringen op het gebied van privacy en meldingen.

Galaxy Z Fold 3: camera-update

We zien ook verbeteringen voor de Samsung Galaxy Z Fold 3. De vouwbare smartphone van de fabrikant krijgt nog niet de juni-update, maar wel andere veter wringen. Fleur stond ons de changelog van het toestel, waarbij duidelijk wordt dat het een flinke camera-update betreft.

Vanaf nu kun je de pro-modus gebruiken voor de telefotolens (dus voor het zoomen) en maak je betere foto’s met de nachtportretmodus. Samsung belooft ook dat de fotokwaliteit van foto’s die via apps van derden worden genomen, verbeterd is. De automatische framing-optie is eveneens ondersteund in de videocamera.

De updates worden vanaf nu uitgerold in ons land. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding.