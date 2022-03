Nieuwe beveiligingsupdate voor Nokia X20, Samsung Galaxy S21 FE, A32, Z Flip 3, Z Fold 3 en A71

Voor verschillende modellen van Samsung en van Nokia worden nieuwe updates uitgerold. Dit betekent dat het gebruik van de telefoon weer een beetje veiliger wordt. We zetten de details op een rijtje.

Updates voor Samsung en Nokia

Marcel laat aan DroidApp weten dat zijn Nokia X20 bijgewerkt is met een update. Het is beveiligingsupdate februari 2022, de op dit moment nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is. De smartphone werd begin februari al voorzien van de januari-patch, nu dus een nieuwere update.

Updates voor Samsung

Samsung heeft ook de updatemachine aangeslingerd. Dit betekent dat er voor verschillende toestellen een nieuwe update beschikbaar is gesteld. Fijke meldt dat voor de Galaxy Z Flip 3 eveneens de februari-update klaarstaat. Het is een update met een grootte van 272,83MB. Een vergelijkbare update staat klaar voor de Galaxy Z Fold 3 en ook de Galaxy A32 wordt bijgewerkt met deze update. Tevens wordt de februari-update uitgerold naar de Samsung Galaxy S21 FE, zo laat Daphne weten.

Een net wat minder recente update is er voor de Samsung Galaxy A71. De beveiligingsupdate van januari wordt uitgerold voor het toestel. In de changelog, die we hebben ontvangen van Bas, staat dat ook de algehele stabiliteit van het apparaat is verbeterd.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

