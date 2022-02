Android beveiligingsupdate februari 2022: 38 patches en verbeteringen voor Pixel

Google heeft een nieuwe versie van haar Android beveiligingsupdate uitgebracht. Met de februari update worden weer tientallen kwetsbaarheden aangepakt. Daarnaast is de update er direct voor de Pixel-reeks.

Beveiligingsupdate februari 2022

De tweede beveiligingsupdate van dit jaar is uitgebracht door Google. Vorige week al begon Samsung enthousiast met het bijwerken van de Galaxy S20- en Note 20-serie met deze nieuwe update, nu heeft Google hem dus officieel vrijgegeven. Daarmee komen we nu ook de exactere inhoud te weten van de update. In totaal gaat het om 38 zwakke plekken die aangepakt worden met de update.

Niet elke patch is voor ieder Android-toestel. Hierbij wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen de gebruikte processor. We zien in de changelog aparte patches voor bijvoorbeeld de Qualcomm, MediaTek en Unisoc chips. Ook op andere vlakken kunnen er verschillen zitten. Daarbij heeft Google ook nog de Google Play updates, de laatste is die van januari. Hiermee worden ook vele Android-verbeteringen doorgevoerd.

Pixel

Jan laat ons weten dat de update direct al aangeboden wordt op zijn Pixel 6 Pro. De uitrol voor de Pixel-telefoons brengt daarbij nog een reeks verbeteringen mee, die opgenomen worden met de februari-update. Die verbeteringen staan hieronder op een rijtje.

Camera

Fix for issue causing device reboot when using camera in certain conditions *[1].

Bluetooth

Fix for issue causing audio playback to disconnect while using certain Bluetooth devices *[1].

General improvements for Bluetooth audio quality with certain media codecs *[1].

Framework

Fix for issue causing keyboard to display over input text in certain conditions *[2].

Telephony

Connectivity fixes for specific carrier networks *[3].

Device Applicability

*[1] Included on Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[2] Included on Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[3] Included on Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 4a (5G) & Pixel 5 (C Spire, Cellcom)