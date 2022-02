Android Update Bulletin week 5: deze toestellen kregen updates

De eerste week van februari ligt achter ons. Tijd om de balans op te maken van welke fabrikanten, updates hebben uitgerold. Alles op een rijtje in het Android Update Bulletin week 5 van 2022.

Android updates in week 5

Het was weer een week vol met updates, zelfs Android 11 werd nog beschikbaar gesteld voor een telefoon. Van de week werd bekend dat Samsung updates in Europa beter wil stroomlijnen. Zoals je van ons gewend bent zetten we ook deze week weer voor je op een rijtje welke smartphones en apparaten bijgewerkt zijn met een update. De stand van zaken vind je terug in het Android Update Bulletin van week 5 – 2022. Alle toestellen die zijn bijgewerkt in de afgelopen week vind je hieronder.

Nokia

Nokia 7.2: Android 11

Nokia G50: beveiligingsupdate december 2021

Nokia X20: beveiligingsupdate december 2021

OnePlus

OnePlus Nord N10: beveiligingsupdate januari 2022

Samsung

