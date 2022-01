Android beveiligingsupdate januari 2022: 36 patches

Google heeft de eerste beveiligingsupdate van het jaar 2022 vrijgegeven. Het is de patch van januari waarbij tientallen kwetsbaarheden aangepakt worden.

Beveiligingsupdate januari 2022

Google brengt iedere maand een nieuwe security-patch uit voor Android. Dat zal ook dit jaar gewoon doorgaan, en beveiligingsupdate januari 2022 is nu een feit. Als eerst komt deze beschikbaar voor de Pixel-toestellen. In de komende dagen en weken zullen meer toestellen bijgewerkt worden.

In totaal worden 36 kwetsbaarheden in Android aangepakt. Dit zijn uiteenlopende patches, waarbij niet iedere patch voor elk toestel is. Zo wordt er ook deze maand weer onderscheid gemaakt tussen het type processor en andere componenten in het toestel. Bovenop de januari-update zullen fabrikanten ook hun eigen patches toevoegen.

In de komende tijd zullen Android-apparaten zoals gezegd bijgewerkt worden met de update van januari. Krijg jij de update aangeboden, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot.