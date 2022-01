Samsung rolt gloednieuwe februari-update uit voor Galaxy S20- en Note 20-serie

Google heeft de nieuwste beveiligingsupdate voor Android nog niet vrijgegeven, maar Samsung is er al mee aan de slag gegaan. De februari-update staat nu klaar voor de Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra en de Galaxy Note 20-serie.

Februari-update voor S20 en Note 20

Samsung heeft voor vijf toestellen de allernieuwste beveiligingsupdate van februari beschikbaar gesteld. De update voor die smartphones vanaf nu te downloaden in Nederland en België. Het gaat om de Samsung Galaxy S20, de S20+ en de S20 Ultra waarvoor de update vanaf nu gedownload kan worden. Daarnaast is dezelfde update direct ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en de Note 20 Ultra.

Paul meldt ons dat zijn smartphone de update aangeboden heeft gekregen. Bovenop de beveiligingsupdate, meldt de changelog ook nog een andere verbetering. Zo moet de ‘Algehele stabiliteit van functies’ verbeterd zijn. Wat dit precies inhoudt en waar dit betrekking op heeft, wordt niet gemeld. Vermoedelijk gaat het om verbeteringen die op de achtergrond doorgevoerd zijn. Omdat Google nog niet de details heeft gedeeld over de beveiligingsupdate van februari, moeten we ook daarover nog wachten op details.

In het geval van de Samsung Galaxy S20 heeft de update een grootte van ongeveer 850-900MB en wordt nu aangeboden in Nederland en België. Aangezien voor de Samsung Galaxy S20 FE een ander updateschema gehanteerd wordt, kan het even duren totdat deze telefoon door Samsung bijgewerkt wordt.

