Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra: dit zijn de beste hoesjes en cases

Samsung brengt volgende maand de nieuwe Galaxy S20-serie uit in Nederland. Wil je lang genieten van je nieuwe toestel, dan kan bescherming handig zijn. We zetten de officiële hoesjes en meer op een rij!

Galaxy S20 hoesje en accessoires

Met de introductie van de nieuwe Galaxy S20-serie heeft Samsung weer drie nieuwe smartphones toegevoegd aan het portfolio. We blikken alvast uitgebreid vooruit op de nieuwe Galaxy S20 preview.

Samsung geeft je ook weer aardig wat keuze aan hoesjes voor de Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. We hebben de (officiële) S20 hoesjes voor je op een rij gezet, zodat je een goede keuze kunt maken.

Onder dit artikel vind je de links naar de webwinkels waar je je hoesje direct kunt vinden.

LED View Cover

De Smart LED View Cover is er voor alle drie de modellen in vijf verschillende kleuren. We zagen dit hoesje ook al bij de S10-serie. De LED’jes lichten op bij meldingen, maar kunnen ook zelfgemaakte icoontjes tonen. Daarnaast geeft het je inzicht in de tijd. Tevens kun je bepaalde handelingen uitvoeren zoals een inkomende oproep aannemen of een wekker uitschakelen, zonder de case te openen. De Smart LED View Cover heeft ruimte voor één pasje. De prijs komt uit rond de 69 euro.

Smart Clear View Cover

Een bekende cover van Samsung is de zogenoemde Smart Clear View Cover. Hiermee heb je aan alle kanten bescherming, maar is er een verticaal venster op het hoesje. Hier vind je direct de datum, tijd en notificaties in één oogopslag. Ook kun je bepaalde handelingen uitvoeren via het venster, zonder het hoesje te hoeven openen. Prijs, 59 euro.

Leather Cover

Wil je geen hoesje die de voorkant afschermt, dan kun je kiezen voor de Leather Cover. Deze lederen cover ligt dankzij het materiaalgebruik lekker in de hand en beschermt de zij- en achterkant van je S20-toestel. Samsung brengt de leren cover uit in zes kleuren. Te koop voor ongeveer 55 euro.

Silicone Cover

Kies je voor de meer eenvoudige cover, maar wel eentje die goed bescherming biedt, dan is er de Silicone Cover voor je S20, S20 Ultra of S20 Plus. Het is gemaakt van flexibel materiaal en beschermt je toestel aan de zij- en achterkant tegen krassen en stoten. Doordat het siliconen is, glijdt hij niet zomaar uit je hand. De silicone cover kost circa 30 euro.

Smart LED Cover

Een interessant, mooi hoesje is de Smart LED Cover. Dit hoesje beschermt de zij- en achterkant en heeft een aantal leuke extra’s. De achterkant van je telefoon verandert in een sterrenhemel, of kan verschillende meldingsicoontjes tonen, bijvoorbeeld van een gemiste oproep of nieuw bericht. Verkrijgbaar voor rond de 60 euro.

Protective Standing Cover

Wil je zeker weten dat je S20-toestel niet snel kapot gaat doordat je hem laat vallen, dan is de Protective Standing Cover wellicht een uitkomst. Deze robuuste cover heeft verder nog twee geïntegreerde standaardjes waarmee je het toestel neer kunt zetten. Handig, als je op het mooie scherm van je S20 een Netflix-serie wilt kijken. Prijs is ongeveer 40 euro.

Kvadrat Cover

Nieuw bij de S20-serie is de Kvadrat Cover. Deze is alleen beschikbaar voor de Galaxy S20 Plus en is gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit textiel en is op een duurzame manier vervaardigd. Te koop voor ongeveer 40 euro.

Clear Cover

De bekende Clear Cover is er ook voor de Galaxy S20-serie. Dit hoesje is transparant zodat het design en de kleur van je smartphone gewoon zichtbaar blijft. De Clear Cover beschermt de zij- en achterkant en is gemaakt van kunststof. De prijs ligt rond de 20 euro.

Andere Galaxy S20 hoesjes

Het aanbod van hoesjes, covers en cases voor de Galaxy S20-serie is enorm. Via onderstaande links kun je direct doorklikken naar de S20 hoesjes-pagina van verschillende webwinkels, zo hoef je niet zelf de websites door te spitten;

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro