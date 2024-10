Android Update Bulletin week 42: deze toestellen kregen updates

Het was de week van de officiële vrijlating van Android 15. De eerste toestellen zijn door Google bijgewerkt. Maar er zijn meer updates verschenen in week 42. Die zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 42

Iedere zondag zetten wij DroidApp op een rijtje welke smartphones, tablets en Android-toestellen een update hebben ontvangen. Deze week doen we dat met een overzicht van week 42. Het grote nieuws van deze week was de officiële release van Android 15. Welke updates er deze week werden verspreid, zetten we hieronder op een rijtje.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. (Uitgezonderd Google Play-systeemupdates). Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google

Samsung