Android Update Bulletin week 41: deze toestellen kregen updates

DroidApp heeft een nieuw overzicht voor je met de updates die in de afgelopen week zijn uitgerold voor Android. Welke toestellen zijn in week 41 bijgewerkt met een nieuwe patch?

Android updates in week 41

Google heeft deze week de beveiligingsupdate van oktober vrijgegeven voor het Android-systeem. Gebruikers van verschillende toestellen zullen in de komende tijd de update aangeboden krijgen. De Pixel-toestellen moeten nog even wachten, maar Samsung heeft voor drie toestellen de update reeds vrijgegeven. Verder was het qua updates geen hele drukke week. De updates die zijn verschenen, zetten we hieronder neer.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. (Uitgezonderd Google Play-systeemupdates). Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Samsung