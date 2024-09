Android Update Bulletin week 37: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe reeks updates zijn ook in de afgelopen week weer verschenen. In ons Android Update Bulletin zetten we op een rij, welke toestellen een update hebben mogen verwelkomen.

Android updates in week 37

De 37e week van het jaar werd door fabrikanten gebruikt om verschillende updates uit te rollen. Onder andere de update naar de beveiligingsupdate van september werd beschikbaar gesteld. Daarnaast begon Samsung met het verspreiden van de One UI 6.1.1 update voor verschillende modellen, zoals veel nieuwe AI-functies voor de Galaxy S24-modellen. DroidApp zet op een rij welke toestellen in week 37 zijn geüpdatet.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate september

OnePlus

OnePlus 8T: beveiligingsupdate augustus

Samsung