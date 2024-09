Samsung Galaxy S24-serie krijgt grote AI-update vol nieuwe functies

Een grote update staat klaar voor de Samsung Galaxy S24-modellen. De flinke software-update brengt een hoop nieuwe AI-functies met zich mee. Toch is er wat opvallends te melden over de update.

Galaxy S24-serie met grote AI-update

Samsung heeft haar nieuwste foldables, de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 reeds uitgerust met een hoop nieuwe functies en mogelijkheden op AI-gebied. De functies, waarvan we er enkele al aanhaalden in de Galaxy Z Fold 6 review, zijn nu beschikbaar op de Galaxy S24-serie. Een nieuwe update wordt hiervoor uitgerold, zo meldt onder andere Theo aan ons.

Eén van de toffe functies die je kunt gebruiken is de ‘Schets naar afbeelding’-functie. Hiermee teken je in een foto een eigen gekozen object, waarna AI het desbetreffende onderwerp terugplaatst in de foto. Zie een voorbeeld hiervan hieronder. Je kunt het zo gek niet bedenken of AI gaat ermee aan de slag.

Samsung belooft met de update ook verbeteringen voor andere functies in AI. Zo zijn in Galaxy AI de schrijffuncties verbeterd, net als opties voor vertalingen. Bijvoorbeeld kunnen ook PDF-documenten vertaald en samengevat worden, en zijn er nog veel meer nieuwe functies toegevoegd. Zo is er de profielkaart, welke je in kunt stellen als profielfoto. Deze zien andere Galaxy-gebruikers als zij gebeld worden, of jou bellen.

De update wordt vanaf nu verspreid voor de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Je krijgt een notificatie als je de update kunt downloaden. Opvallend is dat het beveiligingsniveau op augustus blijft staan, en dus nog niet de september-update bevat. Overigens is dit de eerder gepresenteerde One UI 6.1.1 update, maar Samsung kiest ervoor om de cijferreks op One UI 6.1 te houden.

