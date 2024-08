Samsung Galaxy S24-serie krijgt augustus-update aangeboden

De Samsung Galaxy S24-serie krijgt de beveiligingsupdate van augustus aangeboden. Daarmee is de high-end reeks van Samsung de eerste die deze nieuwe security-patch aangeboden krijgt.

Augustus-update bij Galaxy S24-serie

De augustus-update is aangekomen bij de Samsung Galaxy S24-serie. De drie modellen uit deze reeks worden voorzien van beveiligingsupdate augustus 2024. Dit is de nieuwste update die door Google wordt verspreid. Samsung heeft hier enkele patches zelf aan toegevoegd, en daarover krijgen we in de komende tijd meer informatie. Frans, Teus en Theo melden dat de update binnen is komen rollen op hun S24.

Google gaf de patch van augustus eerder deze week vrij. Samsung is er dus als de kippen bij met deze update. Toch is het opvallend dat bepaalde zaken niet met deze update meegeleverd worden. Zo blijft de One UI-versie op One UI 6.1 staan, terwijl de laatste tijd her en der geruchten rondgingen over One UI 6.1.1. Die update is er dus nog niet. Het is onduidelijk wanneer deze update gaat verschijnen. Sowieso zitten er nog wat updates in de pijplijn bij Samsung. We schreven vanmorgen dat Android 15 met One UI 7 vertraagd is bij Samsung.

De update voor de Samsung Galaxy S24-serie is vanaf nu te downloaden voor de Galaxy S24, de S24+ en de S24 Ultra. Je krijgt een melding op je toestel als je deze update binnen kunt halen.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 629,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro