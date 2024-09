Android beveiligingsupdate september 2024 brengt 36 patches

Een nieuwe beveiligingsupdate voor Android is beschikbaar gesteld door Google. Het is tijd voor de security-patch van september. Met deze nieuwe patch worden tientallen kwetsbaarheden in Android aangepakt.

Beveiligingsupdate van september

De beveiligingsupdate van september is beschikbaar gesteld door Google. Iedere maand wordt door Google een nieuwe security-patch beschikbaar gesteld. Met deze nieuwe versie worden in totaal 36 patches doorgevoerd in de beveiliging van Android. Niet alle patches zijn voor alle toestellen. Zo wordt er onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld de gebruikte processor en andere technische eigenschappen van de telefoon en bijvoorbeeld de Android-versie.

Beveiligingsupdate september is vanaf nu beschikbaar voor de Pixel-toestellen en je krijgt een melding als deze gedownload kan worden. De update is beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer, inclusief de Pixel 9-serie. We verwachten de update ook in de komende weken voor andere merken en toestellen.

Krijg je de update binnen op je telefoon, dan horen we het heel graag van je. Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google Pixel 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro