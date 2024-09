De beste apps van augustus 2024 (en het belangrijkste nieuws)

We gaan richting de herfst, maar de zomerse dagen lijken nog niet voorbij. Met de eerste dag van september is het tijd om terug te blikken op het nieuws van augustus, samen met de beste apps van de maand.

Android in augustus

Het was zomervakantie en dat was ook op de redactie te merken. Er was nou eenmaal minder nieuws dan normaal. Toch was er best nog aardig wat te melden rondom Android en dergelijke. Zo was er het Made by Google event. Hier konden we kennismaken met de nieuwe Pixel 9-serie. Google toonde ook de nieuwe Pixel Watch 3 en de Pixel Buds Pro 2. Verder is de nieuwe Pixel 9 Pro Fold ook verkrijgbaar in Nederland.

Er was meer nieuws. Motorola presenteerde vier nieuwe toestellen. Garmin presenteerde nieuwe smartwatches en Sony kwam met de nieuwe WF-C510 earbuds. Verder werd in augustus bekend dat Google stopt met de Chromecast. In plaats daarvoor kun je de Google TV Streamer aanschaffen.

DroidApp wist te melden dat de oudere KPN Unlimited-abonnementen verschillende verbeteringen krijgt met meer data. Daarnaast ontdekten we dat je vanaf nu 20 foto’s kunt delen in één Instagram-bericht.

Review

Op DroidApp verschenen in augustus de volgende reviews:

Vergeten

Beste apps

In augustus bespraken we verschillende apps. Wat zijn de beste apps van augustus? Dat zetten we op een rijtje, in willekeurige volgorde.

Google Taken

De taken-app van Google is bijgewerkt met een update. Het ontwerp van de Google Taken-app is hiermee veranderd. De bediening moet na de update een stuk prettiger werken. De filteropties zijn van plaats veranderd en de knop om een nieuwe taak aan te maken zien we prominenter in beeld verschijnen.

FUTO Keyboard

Een keer een andere toetsenbord-app dan je gewend bent? Uit de Google Play Store kun je FUTO Keyboard downloaden. Dit is een privacyvriendelijk toetsenbord welke niet voortdurend met het internet in verbinding hoeft te staan. Zelfs de stembesturing behoeft geen internetverbinding. Je kunt gebruik maken van emoji’s en van verschillende woordenboeken en de Swipe-functionaliteit.

Google Maps

Google Maps ziet er vanaf nu weer net wat anders uit. In augustus heeft Google een server-side update uitgerold. Hierbij werd de pin voorzien van een nieuw design. Opvallend, omdat deze altijd zijn traditionele vorm heeft gehouden. Er was nog meer nieuws over Google Maps. De offline kaarten van Google Maps zijn nu ook offline te gebruiken op Wear OS.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp app is in augustus voorzien van een update. Een kleine update met enkele bugfixes en kleine verbeteringen. Met onze gratis DroidApp App blijf je op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws, krijg je notificaties bij (belangrijk) nieuws en heb je toegang tot de toesteldatabase.