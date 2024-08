De vergeten telefoon: LG Pop GD510

De LG GD510 Pop, ook wel afgekort bekend als LG Pop, verscheen in 2009. Het was volgens de Koreaanse fabrikant de meest compacte feature-phone met touchscreen. Het toestel had dus een aanraakscherm, maar had ook de bekende toets rechtsonderin. We bespreken de LG Pop in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

LG GD510 Pop

Voor de LG GD510 Pop gaan we terug naar het jaar 2009. Zo’n 8,5 jaar geleden werd dit toestel aangekondigd door LG en kreeg een prijskaartje van ongeveer 150 euro. De telefoon moest de strijd aan gaan met de toen populaire Samsung Corby. Samsung F480 en Nokia 5230. Vooral het erg compacte formaat viel op; een lengte van zo’n 98 millimeter en een breedte van een kleine 50 millimeter maakte het toestel ‘klein’.

Het toestel was voorzien van een 3,0 inch touchscreen met een resolutie van 400 x 240 pixels, waarmee je de LG Pop kon bedienen. Er was de bekende LG S-Class interface met de widgets en dergelijke zoals we die ook zagen bij de LG Cookie. Bijzonder was de multifunctionele knop rechtsonder het scherm. Deze kon bijvoorbeeld groen oplichten bij een inkomende oproep en rood kleuren tijdens een oproep. Je kon dus met één toets een gesprek aannemen of ophangen.

De camera van de LG GD510 Pop had een resolutie van 3 megapixel, maar een flitser was niet aanwezig. Wel kon je met het toestel filmen in 320p. De camerakwaliteit werd doorgaans als bovengemiddeld goed bestempeld, zeker voor deze prijsklasse. Het interne geheugen van de Pop was 42MB en kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Daarbij was er Bluetooth aanwezig, maar geen 3G-ondersteuning; alleen 2G. Ook WiFi moest gemist worden op het toestel.

Vanuit de fabriek werd de LG Pop geleverd met een 900 mAh accu. Deze kon opgeladen worden middels de Micro-USB poort. Echter was er ook een optioneel ‘solar panel’ los verkrijgbaar waarmee je de telefoon kon opladen middels het zonnepaneel aan de achterkant. Deze zonnelader zou met tien minuten laden in staat zijn om het toestel 180 minuten in stand-by te laten staan of om twee minuten mee te bellen. Een 3,5 millimeter aansluiting voor de headset was niet aanwezig.

LG GD510 Pop samengevat in 5 punten: