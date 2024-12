De 5 meest onmisbare apps van 2024 volgens Stefan

In het afgelopen jaar zijn er weer een hoop apps gebruikt. Zo ook op de smartphone van Stefan. Wat waren de meest onmisbare apps van Stefan in 2024?

Onmisbare apps van Stefan

Al sinds de start van DroidApp in 2014 geven we je ieder jaar een overzicht met de meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Het zijn applicaties waar de redacteuren van DroidApp het meest naar hebben gegrepen in de afgelopen twaalf maanden. Dat doen we vandaag ook. Met hier het overzicht met meest onmisbare apps van Stefan.

Ben je benieuwd naar eerdere specials, met de onmisbare apps van Stefan en andere redacteuren? Zie dan hier het volledige overzicht, en hieronder de meest recente specials.

Dit zijn de apps

Op mijn telefoon staan een hoop applicaties. Lang niet allemaal gebruik ik ze dagelijks. Toch zijn er best een aantal die ik met grote regelmaat gebruik. De vijf meest onmisbare apps licht ik hieronder uit.

Funda

In 2024 begon mijn zoektocht naar een nieuwe woning. De zoektocht naar een andere woning begint natuurlijk bij Funda. De Funda app is dan ook echt onmisbaar geweest dit jaar. Ik kies mijn filters, het zoekgebied en vervolgens kan het zoeken beginnen. Bij nieuwe woningen die online komen en bij je zoekcriteria passen, kun je meldingen instellen.

Garmin Connect

Een andere applicatie die ik vaak heb gebruikt in het afgelopen jaar, is Garmin Connect. Deze applicatie bundelt alle statistieken en gegevens die mijn smartwatch verzamelt. Dat is in mijn geval de Garmin Forerunner 965, maar ook data van mijn fietscomputer worden verzameld. Denk aan het aantal stappen, de slaap en activiteiten. Dankzij het sociale aspect kun je ook uitdagingen aangaan met vrienden, zoals het aantal stappen per maand.

Duolingo

Al een aantal jaar ben ik serieus bezig met een Zweedse taalcursus. Daar helpt Duolingo ook aan mee. De applicatie blijft nog altijd een toegankelijke, gratis app om je talenkennis mee uit te breiden. Inmiddels heb ik het spel voor een groot deel al ‘uitgespeeld’, maar de dagelijkse oefeningen houden m’n kennis op peil.

Albert Heijn

Via de Albert Heijn app, die voorheen bekend was als Appie, maak ik mijn boodschappenlijstjes. Niet zelden worden de boodschappen ook via de applicatie besteld. Via de applicatie van de blauwgekleurde supermarkt heb ik direct inzicht in mijn gespaarde zegels, de aanbiedingen en dergelijke. Ideaal.

Eufy Clean

Onlangs werd mijn gezin uitgebreid met een tweede robotstofzuiger. Dit is een Eufy X10 Omni Pro geworden, eentje met ook een volwaardige dweilfunctie. Met de Eufy Clean app blijf ik op de hoogte van het proces en waar het ding uithangt als ‘tie een keer is vastgelopen. Met de handige plattegronden kan ik precies zien hoe hij door de kamer is gereden. Ook de verboden zones kan ik inzien, net als het selecteren van kamers. De Eufy Clean app geeft verder aan wanneer sensoren schoongemaakt moeten worden, of wanneer er ander onderhoud nodig is.

Nog meer apps

Natuurlijk zijn er nog veel meer applicaties die regelmatig aangetikt worden. Denk aan Google Maps voor allerhande zaken, Waze voor het navigeren, de ING app voor het bankieren en SwiftKey voor het typen van berichten. Uiteraard kan ook Spotify niet gemist worden. Verder ook de sociale netwerken die vaak gebruikt worden en voor zaken rondom mijn auto de Bluelink app van Hyundai. Telegram en WhatsApp om te chatten en de Google Agenda voor alle afspraken. Ook de notitie-app op m’n toestel komt meermaals per week voorbij.