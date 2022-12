De 5 meest onmisbare apps van 2022 volgens Stefan

Ieder jaar delen de redacteuren van DroidApp weer verschillende mooie lijstjes. Zo ook lijstjes met de voor hen meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Dit zijn de meest onmisbare apps van 2022 volgens Stefan.

Onmisbare apps volgens Stefan

Het is weer tijd voor één van mijn meest favoriete lijstjes van het jaar. Dag in, dag uit breng ik door met mijn smartphone, op dit moment de Samsung Galaxy S22+. De smartphone staat vol met apps. Lang niet elke app gebruik ik dagelijks. In principe zou ik voor het grootste deel het lijstje van vorig jaar kunnen kopiëren en plakken, maar dat maakt het geheel wel een beetje saai. Voor de afwisseling, heb ik een aantal nieuwe apps genoteerd die ik ook vaak heb gebruikt in 2022.

Duolingo

Op de eerste plaats blijft sowieso Duolingo staan. Vorig jaar ben ik actief begonnen met het leren van de Zweedse taal. Na bijna twee jaar Duolingo merk ik dat ik echt al het één en ander heb opgestoken dankzij de hulp van deze taal leer-app. Het is wel jammer dat de grammatica niet altijd dieper behandeld wordt en dat je Zweeds niet vanuit het Nederlands (maar vanuit het Engels) kunt leren. Het nieuwe design dat dit jaar in de app is doorgevoerd, is naar mijn mening niet bepaald een verbetering. Iedere ochtend even zitten met Duolingo in de hand en je maakt echt stappen.

TVGids.nl

De applicatie van TVGids app wordt ook dagelijks geopend. Hoewel ik met regelmaat content via diensten als Netflix of Videoland kijk, kijk ik ook graag programma’s op de bekende zenders, allemaal op de Philips 55OLED807 die we eerder uitgebreid hebben besproken in de review. De app van TVGids is daarvoor een handig hulpmiddel, want daarmee zie ik direct welke programma’s er vanavond op televisie worden uitgezonden. Beetje storend is de vele reclame en soms wat scrol-problemen, maar verder een handige toepassing.

DirectLease Tankservice

De app DirectLease Tankservice is in het afgelopen jaar overduidelijk een stuk populairder geworden. De app is al jarenlang onmisbaar op m’n smartphone, maar met de benzineprijzen van het afgelopen jaar, was elke cent die je kon besparen op de literprijs mooi meegenomen. Met deze handige app zie je de actuele brandstofprijzen in zowel Nederland als in België. De app hebben we eerder ook al meegenomen in het overzicht met goedkoop tanken apps.

Komoot

De app Komoot is voor mij ook onmisbaar gebleken dit jaar. Dit jaar heb ik een racefiets aangeschaft, om zo tussen het typen van de vele berichten voor DroidApp, ook nog wat in beweging te blijven. Komoot is een gratis dienst waarmee je je fietsrondje kunt plannen. Bij het plannen van je trip kun je rekening houden met tips van andere gebruikers. Vervolgens synchroniseer ik de route met mijn Garmin Edge 830 fietscomputer en kan de trip beginnen. Routes kun je exporteren of delen met vrienden. Na de trip synchroniseer ik mijn hele zootje met Strava.

AlleFolders

Niet de mooiste app, wel een hele fijne. De AlleFolders app bundelt alle reclamefolders van deze en later ook komende week. Handig, om te zien welke boodschappen je waar het voordeligste kunt halen, of de kaarsen weer in de aanbieding zijn bij de HEMA, of de blikken verf bij de bouwmarkt. Winkels kun je toevoegen als favoriet, zodat je deze snel weer terug kunt vinden. Daarnaast kun je bij veel aanbiedingen doorgestuurd worden naar de pagina van de winkel. Met de knipfunctie kun je aanbiedingen uitknippen, waarmee je de uitgeknipte aanbiedingen terug kunt vinden op je prikbord.

Maar er was meer

Er waren nog meer applicaties waar ik de dagen mee doorbracht. Fuelio voor het bijhouden van de brandstofkosten, SwiftKey toetsenbord voor het typen van de berichten op mijn smartphone en niet te vergeten; Telegram voor het chat-werk. Voor degenen die nog altijd niet overtuigd zijn van de veelzijdigheid van Telegram heb ik WhatsApp ook nog in gebruik. Ik ben ook nog altijd lichtelijk verslaafd aan Instagram en gebruik ik de ING Bankieren, Flamingo en Facebook app ook nog vaak. En misschien wel net zo vaak gebruikt als de rest; Google Maps. Voor reviews, maar ook een enorme inspiratiebron voor het plannen van de vakantie.