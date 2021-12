TVGids.nl 6.0 app uitgebreid met streamingtips en nieuw design

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de TVGids.nl app, naar versie 6.0. De applicatie maakt het mogelijk om meer content voorgeschoteld te krijgen van streamingdiensten. Daarnaast is het ontwerp vernieuwd en zijn er enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

TVGids.nl 6.0 app

In de Google Play Store wordt een update uitgerold naar de TVGids.nl app. De applicatie die je alle programma’s op de vele verschillende kanalen geeft, krijgt een nieuw design en is verder gericht op streaming. Op het startscherm is er ruimte voor de tips, waarbij je bovenin beeld ook nog kunt schakelen naar bijvoorbeeld series, films en nieuws. Onderin beeld kun je via de navigatiebalk navigeren naar de tv-gids, of een blik werpen op ‘Streaming’. Je krijgt hier een heel overzicht van populaire en nieuwe series op de verschillende streamingdiensten zoals Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en Disney Prime Video. Ook de content van Videoland vind je terug in de app van TVGids app.

Foto’s: TVGids – Play Store

Wat opvalt is dat de informatie bij series en dergelijke doorgaans erg summier is, daarnaast ontbreken trailers. Gelukkig kun je voor uitgebreidere streamingtips terecht op DroidApp, bij onze wekelijkse rubriek met ‘Wat is er nieuws op de streamingdiensten?‘ Daarnaast is niet elke gebruiker fan van de nieuwe app. De negatieve recensies stromen binnen in het review-overzicht van de Play Store. Gebruikers klagen over een app die onoverzichtelijk is, half werkt en verschillende instellingen zijn vergeten. Inmiddels lijken de meeste problemen wel aangepakt te zijn.

De nieuwe update naar TVGids.nl app 6.0 staat klaar in de Play Store.