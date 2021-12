Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 51 – 2021)

Deze kerstweek zijn er weer nieuwe series en films te vinden op je favoriete streamingsdiensten zoals Netflix en Disney+. Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 51 van 2021.

Netflix

Blockers

Wanneer drie ouders ontdekken dat hun dochters tijdens het schoolbal hun maagdelijkheid willen verliezen, starten ze een geheime operatie om te voorkomen dat de tieners de deal verzegelen.

Emily in Paris (seizoen 2)

Emily neemt je voor een tweede seizoen mee in Parijs, het franse leven en haar romances.

Lulli

Na te zijn geëlektrocuteerd door een MRI-machine, begint een ambitieuze jonge student medicijnen de gedachten van anderen te horen.

Single’s Inferno

Singels gestrand op een verlaten eiland, maar alleen als koppel kunnen ze het eiland verlaten voor een date in het paradijs.

Pathé Thuis

Encanto

Encanto vertelt het verhaal van de Madrigalen, een buitengewone familie die in een wonderlijke, betoverende plaats woont, Encanto genaamd. Elk kind is gezegend met een magische gave die uniek is voor hen – elk kind behalve Mirabel. Maar wanneer het huis van de familie wordt bedreigd, is Mirabel misschien hun enige hoop.

Titane

Alexia heeft een moeilijke jeugd gehad en daar ook littekens aan overgehouden, een van die littekens is een titanium plaat in haar hoofd. Sindsdien hebben auto’s een enorme aantrekkingskracht op haar.

Disney+

King Arthur (2004)

Eeuwenlang beschouwden historici Koning Arthur slechts als een mythe, maar de legende was gebaseerd op een echte held, die verscheurd werd tussen zijn persoonlijke ambities en zijn plicht tegenover het volk. Arthur, een onwillige leider, wil alleen Groot-Brittannië verlaten en terugkeren naar een vreedzaam, stabiel Rome.

Little Miss Sunshine

Olive een zevenjarig meisje wil graag de Little Miss Sunshine schoonheidscompetitie winnen. Samen met haar grofgebekte opa start ze met oefenen, ondanks alle problemen in het gezin gaan ze samen de droom van Olive proberen te verwezenlijken.