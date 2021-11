Langzaam maar zeker komt december in zicht en daar spelen de streamingsdiensten ook op in. We maken een ronde langs Netflix, Disney, Amazon Prime en meer in week 47 van 2021!

Netflix

A Boy Called Christmas

Een gewone jongen genaamd Nikolas gaat in het besneeuwde noorden op zoek naar zijn vader die op een zoektocht is naar het legendarische dorp van de elfen, Elfhelm. Met een eigenwijs rendier genaamd Blitzen en een trouwe muis als huisdier ontmoet Nikolas al snel zijn lot in dit magische, komische en vertederende verhaal dat bewijst dat niets onmogelijk is.

F is for Family (seizoen 5)

Het finale seizoen voor F is for Family is hier geariveerd, als 1974 ten einde loopt, is Frank geobsedeerd door een cryptische boodschap van zijn vader, probeert Sue een breuk in haar familie te dichten, en duikt Vic in het ouderschap.

Robin Robin

Als haar ei toevallig op een vuilnisbelt rolt, wordt Robin grootgebracht door een liefhebbende muizenfamilie. Naarmate ze opgroeit, worden haar verschillen steeds duidelijker. Robin gaat op zoek naar de ultieme overval om haar familie te bewijzen dat ze een goede muis kan zijn, maar ontdekt uiteindelijk wie ze werkelijk is.

Disney+

Hawkeye (seizoen 1)

In deze actie & avontuur serie moet voormalig Avenger Clint Barton een ogenschijnlijk eenvoudige missie uitvoeren. Terug naar zijn familie voor de kerst, maar gaat dat wel lukken als iemand de feeststemming komt bederven.

Amazon Prime Video

Hanna

Het derde seizoen van HANNA gaat verder met de reis van een buitengewone jonge vrouw, gespeeld door Esmé Creed-Miles, die werd gecreëerd door de sinistere organisatie Utrax en getraind om een huurmoordenaar te worden.

Pathé Thuis

Kaamelott – Premier Volet

De tirannieke Lancelot van het Meer en zijn Saksische huurlingen heersen met terreur over het koninkrijk Logres. De Goden, beledigd door deze wrede dictatuur, lokken de terugkeer van Arthur Pendragon en de komst van het verzet uit. Zal Arthur erin slagen de rebellerende clans te verenigen, zijn rivaal ten val te brengen, Kaamelott te heroveren en de vrede op het eiland Bretagne te herstellen?