Kruip maar even lekker op de bank met een goede film of serie want er is komende week weer genoeg te vinden op de streamingsdiensten. Dit is het overzicht van week 46, 2021 voor Netflix, Amazon en Pathé Thuis.

Netflix

Mission: Impossible – Rogue Nation

Een groep criminelen maakt het het team van Ethan Hunt en zijn agenten moeilijk. Zij proberen uit alle macht “The Syndicate” uit te schakelen die het voorzien heeft op het verkrijgen van wereldmacht.

Undercover – Seizoen 3

Het derde seizoen start op zondag 21 november bij Netflix, deze Nederlands-Vlaamse productie volgt in het derde seizoen ex-agent Bob. Hem hangt een gevangenisstraf boven het hoofd na afgelopen seizoen! Ferry heeft er serieuze concurrentie bij gekregen en denkt van Bob af te zijn. Heb je de vorige seizoenen gemist, dan heb je nog één week de tijd om te bingen!

Riverdale – Seizoen 6

Het zesde seizoen van Riverdale arriveert woensdag, achter het stadje gaan grote geheimen schuil en een aantal van de jonge inwoners ontdekken dat niet alles is wat het lijkt.

Amazon Prime Video

The Wheel of Time – Seizoen 1

Het verhaal speelt zich af in een uitgestrekte, epische wereld waar magie bestaat en alleen bepaalde vrouwen er toegang toe hebben. Het verhaal volgt Moiraine (Rosamund Pike), een lid van de ongelooflijk machtige organisatie van alleen vrouwen genaamd Aes Sedai, als ze aankomt in het kleine stadje Two Rivers. Daar begint ze aan een gevaarlijke, wereldreis met vijf jonge mannen en vrouwen, van wie er één voorspeld is de herboren draak te zijn, die ofwel de mensheid zal redden ofwel vernietigen.

Pathé Thuis

SpongeBob de film: Spons op de vlucht

SpongeBob SquarePants, zijn beste vriend Patrick, en de Bikini Bottom bende spelen de hoofdrol in hun meest epische avonturenfilm ooit! Wanneer SpongeBob’s geliefde slak Gary wordt vermist, leidt een spoor van aanwijzingen SpongeBob en Patrick naar de machtige Koning Poseidon, die Gary gevangen houdt in de Verloren Stad van Atlantic City.