Nieuw op Netflix, Pathé en Disney+ de komende week (week 43 – 2021)

We maken een nieuw rondje langs Netflix, Pathé Thuis en Disney+ en vertellen je wat er deze week 43 van 2021 nieuw is op de streamingsdiensten.

Netflix

Vermist

De zestienjarige Evi wordt samen met een jongen betrapt in de discotheek door haar conservatieve vader en verdwijnt. Maar is deze puberende tiener uit zichzelf vertrokken of is er iets anders aan de hand. Deze vlaamse thriller is vanaf vrijdag te vinden op Netflix.

Mytho – seizoen 2

Een werkende moeder met een burn-out denkt dat haar partner vreemdgaat en haalt vreemde toeren uit om hem terug te winnen.

Ook deze week op Netflix:

El tiempo que te doy – Seizoen 1

Takki – Seizoen 3

Pathé Thuis

The Dissident

Washington Post-journalist Jamal Khashoggi was kritisch over zijn geliefde Saoedi-Arabië en over het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman. Op 2 oktober 2018 ging Khashoggi het Saoedi-Arabische consulaat in Istanbul binnen en kwam er niet meer uit. Zijn verloofde en dissidenten over de hele wereld moeten de aanwijzingen voor zijn brute moord bij elkaar zoeken – en in hun hardnekkige zoektocht naar de waarheid leggen ze een wereldwijde doofpotaffaire bloot, gepleegd door het land waar hij zo van hield.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

s Werelds meest dodelijke koppel – bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) en huurmoordenaar Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – zijn terug op een nieuwe levensbedreigende missie. Bryce heeft nog steeds geen vergunning en wordt in de gaten gehouden, maar hij wordt tot actie gedwongen door Darius’ nog wispelturigere vrouw, de beruchte internationale oplichtster Sonia Kincaid (Salma Hayek).

Disney+

Crimi Clowns

Een absurd contrast tussen het clownsleven en de nachtelijke criminele activiteiten van de Tersago familie.