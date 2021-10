Nieuw op Netflix, Disney+ en Prime Video de komende week (week 41 – 2021)

Vanaf volgende week zie je op Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video weer een aantal nieuwe series en films. We hebben de leukste toevoegingen van week 41, 2021 op een rij gezet!

Netflix

The Trip

Wanneer een man en vrouw hun huwelijk willen beëindigen proberen zij elkaar te vermoorden. Maar op weg naar een afgelegen locatie dient zich een nog groter gevaar zich aan. Deze actie/thriller is vanaf vrijdag 15 oktober te bekijken op Netflix.

Little Things – Seizoen 4

In het moderne Mumbai probeert een stel van in de twintig een eigen identiteit te vinden, de serie neemt je mee in relaties en de ups en downs van het leven.

Barbie: Grote stad, grote dromen

Voor de kids verschijnt Barbie: Grote stad, grote dromen deze week op Netflix. Barbie vertrekt naar Broadway om aan een programma voor beeldende kunst deel te nemen, zij ontmoet daar Barbie. Dit raadsel lost zich vrijdag 15 oktober op!

Angeliena

Na een aantal ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een parkeerwachter besluit zij eindelijk haar lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan; een wereldreis maken.

Ook deze week op Netflix verschijnen:

Deep Impact

De slag om de Schelde

Du sie er & wie

Karma’s wereld – Seizoen 1

YOU – Seizoen 3

Misfit: de serie – Seizoen 1

Birds of Prey (And the fantabulous emancipation of one Harley Quinn)

Amazon Prime Video

I Know What You Did Last Summer – seizoen 1

Amazon voegt weer een horror titel toe aan haar dienst. Een groep tieners worden gestalkt door een mysterieuze moordenaar exact een jaar na een fataal ongeluk.

Disney+

Legion

Even rustig eten in een truckerscafé zit er niet in voor een groep mensen die geconfronteerd worden door engelen die de mensheid dreigen uit te roeien.

Just Beyond – Seizoenstart

Het eerste seizoen van Just Beyond start woensdag 13 oktober op Disney+. Acht episodes over een realiteit die net iets verder gaat dan zoals we die nu kennen.

Raising Helen

Kate Hudson is als jonge vrouw de assistente van de directeur bij een modellenbureau. Haar wereld verandert totaal wanneer haar zus en zwager omkomen bij een auto-ongeluk.

