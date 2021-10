Nieuw op Netflix, Videoland en Prime Video de komende week (week 40 – 2021)

Waar Amazon Prime deze week een paar horrorfilms plaatst hebben Netflix en Videoland andere smaken beschikbaar! Dit vind je de komende week, week 40 van 2021 op de streamingsdiensten.

Netflix

Morten – Seizoen 1

Morten is op weg om minister-president te worden wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn verleden. Vanaf dinsdag 5 oktober op Netflix te zien.

On My Block – Seizoen 4

Het laatste seizoen van de komedie en coming-of-age serie On My Block is vanaf maandag 4 oktober te zien op Netflix. Nog een keer bleven we de avonturen van vier tieners in Los Angeles.

Fifty Shades Freed

In de overtuiging dat ze schimmige figuren uit hun verleden achter zich hebben gelaten, omarmen pasgetrouwde Christian en Ana een onlosmakelijke band en een gedeeld leven van luxe. Maar net als zij in haar rol als Mrs. Grey stapt en hij zich ontspant in een onbekende stabiliteit, kunnen nieuwe bedreigingen hun happy end in gevaar brengen nog voor het goed en wel begonnen is. Vanaf woensdag 6 oktober op Netflix.

Ook deze week op Netflix:

Angelien

Kin

The Billion Dollar Code

Sexy Beasts (seizoen 2)

Baking Impossible

Videoland

Wind River

Een FBI-agent vormt een team met een ervaren wildjager om een moord te onderzoeken die in een indianenreservaat is gepleegd.

Amazon Prime Video

Madres

Anita en Beto zijn een Latijns-Amerikaans koppel dat hun eerste kind verwacht wanneer ze besluiten te verhuizen naar een immigrantenwijk in het Californië van de jaren 1970. Maar bij aankomst in hun nieuwe huis brengt Anita’s zwangerschap vreemde symptomen en bovennatuurlijke visioenen met zich mee, die deel kunnen uitmaken van een legendarische vloek of iets nog ergers. Deze horrorfilm zie je vanaf 8 oktober op Amazon Prime Video.

The Manor

Judith verhuist naar een historisch verzorgingstehuis na haar beroerte. Toch is niet alles pluis in The Manor en wat dat is zie je in deze horrorfilm op Amazon Prime vanaf 8 oktober.

Het overzicht van afgelopen week 39 vind je natuurlijk hier!