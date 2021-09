De zomervakantie zit er nu voor iedereen op maar op je favoriete streamingsdienst vind je ook in week 36 weer een aantal nieuwe en langverwachte titels. We maken een rondje langs Netflix, Amazon Prime Video en Pathé Thuis. Dit is nieuw in week 36 van 6 tot en met 12 september.



Netflix

Vinterviken

De twee jongeren Elisabeth en John-John zijn in dezelfde stad opgegroeid, maar wonen lichtjaren van elkaar, economisch, sociaal en cultureel gescheiden. Dat is tot de dag dat ze in dezelfde middelbare schoolklas beginnen. Vanaf woensdag 8 september op Netflix.

Into the Night – Seizoen 2

Seizoen 2 van Into the Night gaat woensdag van start. Wanneer de straling van de zon een wereldwijde ramp op aarde veroorzaakt, racen overlevenden op een nachtvlucht van Brussel van stad naar stad in een poging de zonnestralen voor te blijven door in de dekking van de nacht te blijven.

Lucifer – Seizoen 6

Het finale seizoen van Lucifer start op vrijdag 10 september bij Netflix. Voor fans van deze serie zijn de laatste 10 afleveringen in aantocht van deze duivelse detective.

Ook nieuw op Netflix deze week:

Kid Cosmic – seizoen 2

Octonauts: Above & Beyond – seizoen 1

On the Verge – seizoen 1

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video brengt op vrijdag 10 september een tweetal nieuwe titels uit.

The Voyeurs (2021)

Nadat ze zijn verhuisd naar een prachtig appartement in Downtown Montreal, raakt een jong stel (Sydney Sweeney en Justice Smith) steeds meer geïnteresseerd in het seksleven van hun excentrieke buren aan de overkant van de straat (Ben Hardy en Natasha Liu Bordizzo). Wat begint als een onschuldige nieuwsgierigheid verandert langzaam in een ongezonde obsessie, nadat ze ontdekken dat een van deze buren de ander bedriegt.

LuLaRich – Seizoen 1

Van de makers van Hulu’s “Fyre Fraud”, is LuLaRich een waargebeurde docuserie over LuLaRoe, het internetkledingbedrijf voor vrouwen dat van snelgroeiend retailfenomeen veranderde in een vermeende virale multi-level marketing zwendel. Deze serie telt vier afleveringen en deze week zie je de eerste op Amazon.

Pathé Thuis

A Quiet Place Part II

Na de dodelijke gebeurtenissen thuis, moet de familie Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) nu de verschrikkingen van de buitenwereld onder ogen zien terwijl ze hun strijd om te overleven in stilte voortzetten. Gedwongen om zich in het onbekende te begeven, realiseren ze zich al snel dat de wezens die op geluid jagen niet de enige bedreigingen zijn die op de loer liggen achter het zandpad.

