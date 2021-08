Het is zomervakantie en ook op de streamingdiensten is het rustig maar toch hebben we er weer een aantal fraaie titels uitgepikt die je vanaf week 33 kunt zien. Een vers overzicht van nieuwe titels op Amazon Prime, Netflix en Disney+ in week 33.

Netflix

Man in Love

Een schuldvorderaar met een hart van goud ontmoet een vrouw met schulden die voor haar zieke vader zorgt. Hij is vastberaden om haar hart te veroveren. Deze Netflix film is vanaf vrijdag 20 augustus te bekijken!

BattleBots

Uitvinders van allerlei soorten robots nemen het tegen elkaar op in een gevaarlijke, kogelvrije arena met slechts één doel: de machine van hun tegenstander uitschakelen. Maak wat tijd vrij want Netflix brengt tal van seizoenen uit vanaf dinsdag 17 augustus.

Ted 2

Ted 2, het verhaal van deze pratende teddybeer gaat verder. Ted is getrouwd en heeft plannen om kinderen te krijgen, voordat het zover kan komen moet Ted nog wel even bewijzen dat hij een echt persoon is. Vanaf maandag 16 augustus op Netflix.

Disney+

Growing Up Animal

Ga mee de natuur in en beleef het eerste avontuur van verschillende dieren. Alle afleveringen van Growing Up Animal vanaf 18 augustus op Disney+.

Amazon Prime Video

Nine Perfect Strangers

Negen gestresste stadsbewoners gaan naar het pittoreske boutique beauty en wellness resort dat genezing en transformatie belooft. Tijdens hun 10-daagse retraite wil de directrice van het resort, Martha (gespeeld door Nicole Kidman), de groep nieuw leven inblazen, maar ze hebben geen idee wat hen te wachten staat. Vanaf vrijdag 20 augustus op Amazon Prime Video.

🎥 Deze titels zijn in week 32, 9 t/m 15 augustus toegevoegd.