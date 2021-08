Het is weer lekker weekend en tijd om je film en serie lijst voor de komende week op te stellen. We maken een rondje langs Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en Amazon Prime Video en vertellen je wat er nieuw is in week 32!

Netflix

Shaman King

De Sjamaan Koning is degene die contact kan maken met de koning van de geesten en de wereld opnieuw kan vormgeven. Elke 500 jaar strijden sjamanen, die kunnen communiceren tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden, in het Sjamanengevecht om de volgende Sjamanen Koning te worden.

Onder degenen die naar de top streven is een jonge sjamaan genaamd Yoh Asakura. Zijn avontuur zie je vanaf maandag 9 augustus bij Netflix.

Beckett

Na een tragisch auto-ongeluk in Griekenland komt Beckett, een Amerikaanse toerist, terecht in het centrum van een gevaarlijke politieke samenzwering – en op de vlucht voor zijn leven. Vanaf vrijdag 13 augustus is deze film te zien via Netflix.

Disparu à Jamais

Guillaume vervreemdde van zijn familie nadat zijn middelbare schoolliefde werd vermoord, maar wanneer Judith, zijn nieuwe vriendin, spoorloos verdwijnt, beseft hij dat om de vrouw van wie hij houdt te redden, hij de confrontatie zal moeten aangaan met de sporen van zijn verleden…

Ontdek de nieuwe Netflix-serie naar een roman van Harlan Coben: Missing Forever.

Monster Hunter: Legends of the Guild

The Kissing Booth 3

Racket Boys – Seizoen 1 start

Herrie in Huize Gerri

Brand New Cherry Flavor – Seizoen 1 start

El Reino

Disney+

What If…?

“What If…?” gooit het script van de MCU om en geeft een nieuwe kijk op bekende gebeurtenissen uit de films op onverwachte manieren. De eerste animatieserie van Marvel Studios richt zich op verschillende helden uit het MCU, met een stemmencast die bestaat uit een groot aantal sterren die hun rol opnieuw spelen. Vanaf woensdag 11 augustus te zien bij Disney+.

Pathé Thuis

Black Widow

Natasha Romanoff werd vanaf haar geboorte toevertrouwd aan de KGB, die haar opleidde tot het ultieme wapen en hun beste agente. Ze woont nu in New York waar ze freelance werkt en het is jaren geleden sinds de val van de Sovjet-Unie. Maar blijft alles zo rustig als het lijkt, Marvel’s Black Widow is vanaf dinsdag 10 augustus te zien via Pathé Thuis en nu al bij Disney+.

Ook nieuw op Pathé Thuis deze week:

Jakob’s Wife

Great White

Batman: The Long Halloween, Part One

Batman: The Long Halloween, Part Two

Come Play

Amazon Prime Video

Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

In Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time is Shinji Ikari nog steeds stuurloos, nadat hij zijn wil om te leven heeft verloren. Dit is de vierde en laatste film in de Rebuild of Evangelion filmserie en vanaf 13-08-2021 te zien op Amazon Prime Video.

Modern Love – Seizoen 2

Liefde breekt alle regels. Deze anthologieserie verkent de liefde in al haar gecompliceerde en prachtige vormen. Elke aflevering brengt een ander verhaal tot leven dat is geïnspireerd op de populaire Modern Love-column van de New York Times. Een verzameling verhalen over relaties, connecties, verraad en onthullingen. Seizoen 2 start op 13 augustus bij Amazon Prime Video.

