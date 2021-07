Nieuw op Netflix, Pathé Thuis en Amazon Prime Video de komende week (week 31)

Augustus staat op het punt van beginnen maar van zomer lijkt nog geen sprake te zijn, ga daarom maar lekker zitten voor een portie nieuwe films en series! Wat kan je de komende week 31 verwachten op Netflix, Pathé Thuis en Amazon Prime Video.

Netflix

’76

Als de hoofdpersoon wordt beschuldigd van deelname aan een militaire couppoging zes jaar eerder, staat het leven van zijn zwangere vrouw plots op zijn kop. De hoogzwangere Suzie raakt verstrikt in een emotioneel dilemma. Vanaf woensdag 4 augustus te bekijken bij Netflix.

Control Z – Seizoen 2

Sofia doet er alles aan om de identiteit van een hacker boven tafel te krijgen. De hacker weet allerlei geheimen te vertellen over leerlingen van een middelbare school. Iemand zal moeten boeten voor de problemen die dat veroorzaakt heeft. Seizoen 2 start op woensdag 4 augustus bij Netflix!

Pray Away

In deze documentaire: voormalig leiders van de “pray the gay away” beweging worstelen zij met de nasleep van hun daden. Een overlevende zoekt genezing en acceptatie na meer dan een decennium van trauma. Vanaf disndag 3 augustus op Netflix.

Ook nieuw deze week op Netflix:

Vivo

La Nuée

Hit & Run seizoen 1

Navarasa seizoen 1

Car Masters: Rust to Riches seizoen 3

Pathé Thuis

Luca

In deze animatiefilm zien we een coming-of-age verhaal over een jongen die een geweldige zomer beleeft aan de Italiaanse Riviera. Deze film voor het hele gezin is vanaf dinsdag 3 augustus te zien bij Pathé Thuis maar nu al te zien via Disney+.

Ook nieuw deze week op Pathé Thuis:

Godzilla vs. Kong

Dream Horse

Blackbird

Ammonite

Amazon Prime Video

Heimatland

De herfst is aangebroken in Zwitserland en de temperatuur begint te dalen, uit het niets hangt er een onverklaarbare en angstaanjagende wolk over het land. Het ergste scenario dreigt voor Zwitserland; afhankelijk zijn van andere landen. Vanaf nu te zien bij Amazon Prime Video.

Ook nieuw deze week: Making the Cut aflevering 7 en 8 van seizoen 2!

