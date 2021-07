Nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis de komende week (week 30)

Het einde van de maand juli is in zicht maar voor dat we naar augustus gaan zijn er nog tal van nieuwe series en films in aantocht. Dit vind je op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis in week 30 van 2021.

Netflix

Outer Banks – Seizoen 2

Een nieuw seizoen van de tienerserie Outer Banks verschijnt op vrijdag 30 juli, het avontuur met John B, Sarah, JJ en de andere “pogues” gaat verder in het zonnige kustgebied van North Carolina. Houdt de verboden liefde tussen John en Sarah stand? Het belooft in ieder geval weer een spannend avontuur te worden.

How to Sell Drugs Online (Fast) – Seizoen 3

Een middelbare school leerling start een online drugsbedrijf vanuit hun slaapkamer om de liefde van zijn leven terug te winnen. Deze komedie en dramaserie is inmiddels aanbeland bij het derde seizoen die vanaf dinsdag 27 juli te bekijken zal zijn bij Netflix.



Rocketman

De musicalfilm Rocketman neemt je mee naar het begin van de muziekcarriere van Sir Elton John en vertelt het bijzondere verhaal hoe een jongen kan uitgroeien tot een van de meest iconische personen uit de popcultuur. Te zien op Netflix vanaf zaterdag 31 juli, nu al te bekijken bij Pathe Thuis en Amazon Prime Video!

Verder nieuw deze week op Netflix:

Mighty Express (seizoen 4)

Bartkowiak (film)

El Cartel de los Sapos – El Origen (seizoen 1)

Tattoo Redo (seizoen 1)

Saint Maud (horrorfilm)

Creed (film)

Disney+

Pitch – Seizoen 1

Een inspirerend verhaal over een jonge pitcher die de eerste vrouw in de MLB zal worden. Deze tien afleveringen tellende serie is een goede kijktip voor sportfanaten! Vanaf 28 juli te zien bij Disney+.



Ook nieuw bij Disney+ deze week

Chip ‘n’ Dale: Park Life (seizoen 1, afl. 1)

A Private war (film)

Hot Shots! (film)

Summer of Soul (documentaire)

Wilson (film)

Pathé Thuis

Tom & Jerry

Er staat een huwelijk op de planning in een 5-sterren hotel in New York maar dat dreigt volledig mis te gaan. Muis Jerry heeft zich namelijk in het hotel gevestigd. Kayla, personeelslid van het bewuste hotel, haalt straatkat Tom in huis om de muis te verjagen.



Ook nieuw op Pathé Thuis deze week:

Flushed Away

Under the Volcano

Monsters vs Aliens

Seobok

