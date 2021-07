Nieuw op Netflix, Videoland en Disney+ de komende week (week 29)

Haal je favoriete frisdrank in huis en trek een zak popcorn open want ook de komende week is er weer een hoop nieuwe content te vinden op je favoriete online videodienst. Dit vind je in week 29 op Netflix, Videoland en Disney+.

Netflix

Sky Rojo – Seizoen 2

Mannen opgepast want met deze dames wil je absoluut geen ruzie! De hoofdpersonages Coral, Wendy en Gina zijn uit op wraak, bij de heren loopt het iets minder lekker. Wie La casa de Papel heeft gekeken zal ook deze titel weten te waarderen.



Sky Rojo seizoen 2 is vanaf vrijdag 23 juli te bekijken bij Netflix. Seizoen 1 nog niet gezien pak deze 8 afleveringen van circa 25 minuten dan snel mee!

Chernobyl 1986 (2021)

Deze film gaat zoals de titel doet vermoeden over Tsjernobyl, brandweerman Alexey is net herenigd met een verloren liefde en besluit met pensioen te gaan. Dan gebeurt er een ramp en is zijn leven in gevaar. Vanaf woensdag 21 juli te zien bij Netflix.

Words Bubble Up like Soda Pop

Een nieuwe anime-film op Netflix, Words Bubble Up like Soda Pop gaat over een romance tussen twee mensen die maar lastig met elkaar kunnen communiceren. De jongen draagt altijd een hoofdtelefoon en gebruikt haiku gedichten, het meisje draagt een masker en doet alleen aan online videos. Een lastige combinatie maar volgens het publiek wel het kijken waard vanaf donderdag 22 juli op Netflix.

Ook nieuw bij Netflix in week 29:

The Last Mercenary

Ingrid Goes West

Too Hot to Handle Brazilië

Blood Red Sky

Fondeados

Kingdom: Ashin of the North

Feels Like Ishq

Disney+

Snowfall – Seizoen 1 t/m 4

Op Disney+ zijn vanaf woensdag 21 juli alle vier de seizoenen van Snowfall te kijken. De serie neemt je mee naar Los Angeles in 1983 waar het zijn eerste crack-cocaïne epedimie doorgaat. Zie wat er gebeurt wanneer het leven van een worstelaar, drugshandelaar, CIA-agent en een dochter van een crimineel met elkaar kruisen.

Chronicle (2012)

Drie middelbare scholieren doen een ongelooflijke ontdekking, die ertoe leidt dat ze onvoorstelbare krachten ontwikkelen. Zelfs als ze leren hun gaven te beheersen en in hun voordeel te gebruiken, begint hun leven uit de hand te lopen omdat hun duistere kanten de overhand beginnen te krijgen. Te zien bij Disney+ vanaf vrijdag 23 juli.

Ook nieuw bij Disney+ in week 29:

Mission to Mars (Film uit 2000)

Playing with Sharks: Het verhaal van Valerie Taylor.

Behind the Attraction (Seriestart, seizoen 1)

Cottage Under Fire (Film uit 1996)

Videoland

Absentia – Seizoen 3

Videoland brengt seizoen 3 van Absentia naar haar platform, deze thriller-dramaserie is toe aan haar derde en laatste seizoen. FBI-agente Emily Byrne verdwijnt spoorloos en werd dood verklaard, zes jaar later duikt ze in slechte gezondheid op en is alles om haar heen veranderd. Één probleem, ze weet niets meer te herinneren en stelt vervolgens alles in het werk om antwoorden te vinden.

Ook nieuw op Videoland:

Documentaire over Churandy Martina

Seizoen 7 van het TV-programma Love Island UK.

🎥 Dit verscheen er deze week op Netflix, Videoland en Amazon Prime Video (week 28)