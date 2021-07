Het wil nog niet echt vlotten met dat zomerse weer, gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om je te vermaken. In week 28 kun je weer een hoop nieuwe titels verwachten op verschillende video on demand diensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Videoland.

Netflix

Heist – Seizoen 1

Miljoenen aan gestolen geld. Luxe bourbon die is verdwenen. Deze nieuwe Netflix-serie over waargebeurde misdaden zie je gewone mensen bijna wegkomen met buitengewone overvallen. De overvallen worden in deze serie door de overvallers zelf naverteld en gaan over de grootste overvallen in de moderne geschiedenis van Amerika.

Seizoen 1 van Heist is vanaf woensdag 14 juli te zien bij Netflix en telt zes afleveringen van circa 40 minuten.

The Magnificent Seven

Het dorpje Rose Creek is in de greep van een machtige industrialist, inwoners zoeken hulp bij een opvallend gezelschap aan premiejagers, huurlingen en gokkers. Maar gaat het alleen om het geld of zit er meer achter? Deze film, uitgebracht in 2016 is een remake van de klassieker uit 1960.

Deze 2 uur durende Amerikaanse western is vanaf donderdag 15 juli te bekijken op Netflix.

Suits – Seizoen 9

Vanaf zaterdag 17 juli kan je op Netflix gaan genieten van het allerlaatste seizoen van de succesvolle advocatenserie Suits. Het laatste seizoen volgt de advocaat en zijn COO en hun strijd in het vinden van de perfecte balans tussen werk en relaties. Samen met collega’s in het bedrijf vechten zij om de reputatie hoog te houden.

Ook nieuw in week 28 op Netflix

Never have I ever – Seizoen 2

Van Helsing – Seizoen 5

Miniserie: Naomi Osaka

A classic horror story (film)

Rust creek

La guide de la famille parfaite

Videoland

Sicario: Day of the Soldado

Deze film neemt je naar de Amerikaanse grens met Mexico. De drugsoorlog is daar volledig geëscaleerd wanneer kartels terroristen de grens proberen over te smokkelen. CIA agent Matt Graver (Josh Brolin) moet in het geheim het kartel onderzoeken, maar dat loopt al snel uit de hand wanneer de dochter van een hooggeplaatst persoon wordt ontvoerd. Graver en zijn partner moeten zaken al snel op een andere manier gaan aanpakken.

Vanaf 11 juli te zien bij Videoland. Geen Videoland? Je vindt deze titel nu ook op Netflix!

Ook nieuw bij Videoland

Remember Me (Dramafilm)

De Expeditie van Familie Vos (Familiefilm)

Shut In (Thriller)

Kin (Sciencefiction)

Amazon Prime Video

Making the Cut – Seizoen 2

Heidi Klum en Tim Gunn mentoren 10 gevestigde ontwerpers uit de hele wereld. Zij strijden om het nieuwste en populairste modemerk te worden. Elke week zullen de winnende looks te koop zijn in Amazon Fashion’s Making the Cut winkel, en de laatste ontwerper die overblijft zal een miljoen dollar ontvangen om te investeren in hun merk.

Je ziet Making the Cut seizoen twee vanaf zaterdag 17 juli op Amazon Prime Video.

El Cid – Seizoen 2

Deze Spaanse serie gaat deze zomer verder met een nieuw seizoen waarin de jonge page Ruy Díaz de Vivar vecht om hogerop te komen. Dankzij zijn natuurlijke talent met een zwaard raakt hij verstrikt in een samenzwering om de koning omver te werpen. Bereid je voor op een hoop bloedvergieten en spectaculaire scènes.

Seizoen 2 van El Cid is vanaf 15 juli te zien op Amazon Prime Video. Je hebt nog even de tijd om ook seizoen 1 te bingen!