Netflix begint met aanpakken delen van accounts

Gebruik je Netflix op iemand anders zijn of haar account? Het kan zomaar zijn dat je rekening moet houden met het feit dat Netflix dit wil aanpakken. Er wordt geverifieerd of een gebruiker echt bij de accounthouder woont.

Netflix met account delen

Het delen van je account op Netflix wordt op dit moment erg makkelijk gemaakt door de videodienst. Netflix is er al langer van op de hoogte dat accounts gedeeld worden, maar kneep een oogje dicht. Dat gaat veranderen. Bij enkele gebruikers wordt dit duidelijk; zij kregen in de afgelopen tijd een scherm te zien waarbij zij moesten verifiëren dat zij op dezelfde plek woonden als de accounthouder.

Op het scherm, dat in dit geval getoond werd op de televisie, is te zien dat je aan kunt geven dat dit echt jouw account is. Vervolgens kun je verifiëren middels een code per e-mail of per sms. Er is ook een mogelijkheid om het later nog eens te vragen, waarbij gebruikers aangeven dat zij weer verder kunnen kijken. Het is niet bekend om de hoeveel tijd de verificatie gevraagd wordt.

Onduidelijk is of Netflix deze stappen wereldwijd al toepassen, of dat het hier om een test gaat. Eerder werd al bekend dat Spotify accounts ging controleren op het delen ervan.