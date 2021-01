Netflix komt dit jaar met Shuffle-functie voor iedereen

Goed nieuws voor degenen die geen flauw idee hebben wat ze op Netflix willen kijken. De videodienst brengt de shuffle-functie voor iedereen uit. Wanneer kun je de functie verwachten?

Netflix shuffle

Je bent langer bezig met het zoeken naar een serie of film, dan dat je de film of serie zelf aan het kijken bent. Herkenbaar? Je bent niet de enige. Velen struinen door het enorme aanbod van Netflix en weten uiteindelijk nog niet wat ze moeten kijken. De videodienst wil dit nu makkelijker maken voor de gebruikers.

In de eerste helft van 2021 moet de shuffle-functie voor iedereen beschikbaar zijn, zo laat Netflix weten. Al eerder gingen er berichten rond over de shuffle-functie, maar toen was deze voor slechts een beperkte groep te gebruiken. Dat gaat dus veranderen. Het is een functie die ideaal is voor degenen die niet weten wat ze willen kijken. Bij sommige gebruikers is een soort van shuffle-functie al beschikbaar in Netflix voor een settopbox.

Netflix is nog altijd razend populair. Tijdens de bekendmaking van de laatste kwartaalcijfers maakte de dienst bekend dat er 203 miljoen abonnees zijn.