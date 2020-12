Netflix rolt nieuwe functie uit voor ‘alleen audio’: alternatief voor podcast?

Videodienst Netflix lijkt de concurrentie aan te willen gaan met de podcast. Een nieuwe functie wordt uitgerold die gebruikers de mogelijkheid geeft om alleen de audio af te spelen.

‘Audio only’ in Netflix app

Met regelmaat wordt de Netflix app bijgewerkt met updates, samen met nieuwe functies. Nu is het tijd voor een andere functie die zijn debuut maakt. Netflix is bekend als videodienst, maar er wordt nu toch een opvallende functie uitgerold. Het wordt mogelijk om ervoor te kiezen om een serie te volgen zonder video. Je kiest dan de optie om alleen audio af te spelen. Dit heeft als voordeel dat je hem als het ware als podcast af kunt spelen, en je bijvoorbeeld in de auto zit en toch niets wilt missen en bij wilt blijven. Een ander voordeel is dat door het wegblijven van beeld er meer databesparing is.

De functie is hier op de redactie nog niet beschikbaar, maar de uitrol lijkt wel te zijn begonnen. Door een video full-screen af te spelen, verschijnt er een knop die je alleen de audio laat afspelen. Je kunt aanvullende instellingen aanpassen bij de instellingen, indien de functie beschikbaar is. Hier kun je kiezen welke uitvoer er gebruikt moet worden voor het afspelen van de audio; denk aan altijd aan, hoofdtelefoon of externe speakers of uit.

Het is niet bekend wanneer iedere gebruiker de functie voorgeschoteld krijgt, maar Netflix is ermee bezig.